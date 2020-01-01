Токеноміка Moonland Metaverse Token (MTK) Дізнайтеся ключову інформацію про Moonland Metaverse Token (MTK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moonland Metaverse Token (MTK) Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Офіційний вебсайт: https://www.moonlandmeta.com Купити MTK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moonland Metaverse Token (MTK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moonland Metaverse Token (MTK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3.61K $ 3.61K $ 3.61K Загальна пропозиція: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Циркуляційна пропозиція: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (повністю розведена вартість): $ 39.29K $ 39.29K $ 39.29K Історичний максимум: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Moonland Metaverse Token (MTK)

Токеноміка Moonland Metaverse Token (MTK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moonland Metaverse Token (MTK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MTK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MTK, досліджуйте ціну токена MTK в реальному часі!

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