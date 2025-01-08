Сьогоднішня ціна Moonland Metaverse Token (MTK)

Поточна ціна Moonland Metaverse Token (MTK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.08K USD. Ціна MTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonland Metaverse Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.23K USD

- зміна ціни Moonland Metaverse Token протягом дня — -12.47%

- циркуляційна пропозиція – 58.33M USD

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