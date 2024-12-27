Сьогоднішня ціна MoonLana (MOLA)

Поточна ціна MoonLana (MOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140.94K USD. Ціна MOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonLana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 455.38 USD

- зміна ціни MoonLana протягом дня — -8.75%

- циркуляційна пропозиція – 4.19B USD

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