Ціна MoonLana (MOLA)
Поточна ціна MoonLana (MOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 140.94K USD. Ціна MOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonLana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 455.38 USD
- зміна ціни MoonLana протягом дня — -8.75%
- циркуляційна пропозиція – 4.19B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonLana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoonLana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonLana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonLana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.75%
|30 днів
|$ 0
|-48.09%
|60 днів
|$ 0
|+21.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonLana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.07%
-8.75%
-7.19%
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