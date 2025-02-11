Ціна MoonKize (MOONKIZE)
Поточна ціна MoonKize (MOONKIZE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONKIZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonKize:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.82 USD
- зміна ціни MoonKize протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MOONKIZE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOONKIZE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonKize до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoonKize до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonKize до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonKize до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.70%
|60 днів
|$ 0
|-31.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonKize: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoonKize is a token on the Solana blockchain inspired by a wealthy little monkey. Its goal is to create a strong and growing community.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOONKIZE до AUD
A$--
|1 MOONKIZE до GBP
￡--
|1 MOONKIZE до EUR
€--
|1 MOONKIZE до USD
$--
|1 MOONKIZE до MYR
RM--
|1 MOONKIZE до TRY
₺--
|1 MOONKIZE до JPY
¥--
|1 MOONKIZE до RUB
₽--
|1 MOONKIZE до INR
₹--
|1 MOONKIZE до IDR
Rp--
|1 MOONKIZE до PHP
₱--
|1 MOONKIZE до EGP
￡E.--
|1 MOONKIZE до BRL
R$--
|1 MOONKIZE до CAD
C$--
|1 MOONKIZE до BDT
৳--
|1 MOONKIZE до NGN
₦--
|1 MOONKIZE до UAH
₴--
|1 MOONKIZE до VES
Bs--
|1 MOONKIZE до PKR
Rs--
|1 MOONKIZE до KZT
₸--
|1 MOONKIZE до THB
฿--
|1 MOONKIZE до TWD
NT$--
|1 MOONKIZE до CHF
Fr--
|1 MOONKIZE до HKD
HK$--
|1 MOONKIZE до MAD
.د.م--