Ціна Moonke (MOONKE)
Поточна ціна Moonke (MOONKE) сьогодні становить 0.0050231 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonke:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 163.80 USD
- зміна ціни Moonke протягом дня — -0.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonke до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moonke до USD становила $ +0.0003305591.
За останні 60 днів зміна ціни Moonke до USD становила $ -0.0006193045.
За останні 90 днів зміна ціни Moonke до USD становила $ -0.000433645081435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.97%
|30 днів
|$ +0.0003305591
|+6.58%
|60 днів
|$ -0.0006193045
|-12.32%
|90 днів
|$ -0.000433645081435
|-7.94%
Останній аналіз цін Moonke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-0.97%
-3.52%
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