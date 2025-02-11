Сьогоднішня ціна Moonke (MOONKE)

Поточна ціна Moonke (MOONKE) сьогодні становить 0.0050231 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonke:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 163.80 USD

- зміна ціни Moonke протягом дня — -0.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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