Токеноміка Moonft (MTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Moonft (MTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moonft (MTC) "Built by an experienced team, Moonft is a fully functional aggregated NFT marketplace for buying, selling and trading NFTs. Designed to be easy to use, Moonft is highly optimized for efficient transactions, including fast loading times, advanced filters, and many new features and enhancements. Some of these include: ● Batch shelving - multiple NFTs can be shelved with just one transaction. ● Buy in bulk - buy large quantities of NFTs all at once. ● Batch Quotes - One-click quotes for all NFTs in a collection. ● Batch Cancellation - Cancel multiple open orders in a single transaction. ● On-chain chat - chat with buyers/sellers and communicate with NFT enthusiasts of the series in NFT groups." Офіційний вебсайт: https://moonft.market/ Whitepaper: https://moonft.gitbook.io/moonft/ Купити MTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moonft (MTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moonft (MTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,83K $ 1,83K $ 1,83K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 330,00K $ 330,00K $ 330,00K FDV (повністю розведена вартість): $ 555,03K $ 555,03K $ 555,03K Історичний максимум: $ 15,93 $ 15,93 $ 15,93 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00555118 $ 0,00555118 $ 0,00555118 Дізнайтеся більше про ціну Moonft (MTC)

Токеноміка Moonft (MTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moonft (MTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MTC, досліджуйте ціну токена MTC в реальному часі!

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