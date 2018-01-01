Токеноміка Mooner (MNR) Дізнайтеся ключову інформацію про Mooner (MNR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mooner (MNR) "Mooner is a Mobile App that seeks to “Empower Everyone To Be Self Employed.” The idea for Mooner was born some years ago but was hiding on the shelves collecting dust for a few years before we embarked to bring it back to life. We did so in 2018 and worked tirelessly around a new concept of allowing anyone to make that extra buck if they are able to do so. And with the emergence of Covid-19, it was a priority that we came up with a platform that anyone can leverage upon to make that extra dollar. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices. A utility token will be used for all transactions on the application. MNR Token, A BEP 20 token on the Binance Smart Chain (BSC) Will be used to transact the booked service and a record of it will be available on the Blockchain Ledger, Bsc Scan. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices." Офіційний вебсайт: https://moonercoin.io Купити MNR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mooner (MNR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mooner (MNR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 131,67K $ 131,67K $ 131,67K Історичний максимум: $ 0,175722 $ 0,175722 $ 0,175722 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00131674 $ 0,00131674 $ 0,00131674 Дізнайтеся більше про ціну Mooner (MNR)

Токеноміка Mooner (MNR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mooner (MNR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MNR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MNR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MNR, досліджуйте ціну токена MNR в реальному часі!

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