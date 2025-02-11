Ціна Mooner (MNR)
Поточна ціна Mooner (MNR) сьогодні становить 0.00167835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mooner:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Mooner протягом дня — +0.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mooner до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mooner до USD становила $ +0.0001482531.
За останні 60 днів зміна ціни Mooner до USD становила $ -0.0000396881.
За останні 90 днів зміна ціни Mooner до USD становила $ +0.000028983226749177.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.85%
|30 днів
|$ +0.0001482531
|+8.83%
|60 днів
|$ -0.0000396881
|-2.36%
|90 днів
|$ +0.000028983226749177
|+1.76%
Останній аналіз цін Mooner: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.85%
+2.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Mooner is a Mobile App that seeks to “Empower Everyone To Be Self Employed.” The idea for Mooner was born some years ago but was hiding on the shelves collecting dust for a few years before we embarked to bring it back to life. We did so in 2018 and worked tirelessly around a new concept of allowing anyone to make that extra buck if they are able to do so. And with the emergence of Covid-19, it was a priority that we came up with a platform that anyone can leverage upon to make that extra dollar. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices. A utility token will be used for all transactions on the application. MNR Token, A BEP 20 token on the Binance Smart Chain (BSC) Will be used to transact the booked service and a record of it will be available on the Blockchain Ledger, Bsc Scan. Mooner is a location- based service application that enables people to provide services that they can render at prices they feel comfortable with. It’s not based on a rate card system and Service Providers & Service Seekers negotiate their own prices."
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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