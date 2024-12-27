Сьогоднішня ціна MoonEdge (MOONED)

Поточна ціна MoonEdge (MOONED) сьогодні становить 0.00504641 USD з ринковою капіталізацією $ 940.89K USD. Ціна MOONED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonEdge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.94 USD

- зміна ціни MoonEdge протягом дня — +0.69%

- циркуляційна пропозиція – 186.45M USD

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