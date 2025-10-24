Інформація щодо ціни MOONDOGE (MOONDOGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01037486$ 0,01037486 $ 0,01037486 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +4,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,25%

Актуальна ціна MOONDOGE (MOONDOGE) становить --. За останні 24 години MOONDOGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOONDOGE становить $ 0,01037486, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOONDOGE змінився на +0,14% за останню годину, +4,32% за 24 години та на -25,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MOONDOGE (MOONDOGE)

Ринкова капіталізація $ 54,42K$ 54,42K $ 54,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,42K$ 54,42K $ 54,42K Циркуляційне постачання 999,01M 999,01M 999,01M Загальна пропозиція 999 013 574,050041 999 013 574,050041 999 013 574,050041

Поточна ринкова капіталізація MOONDOGE — $ 54,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONDOGE — 999,01M, зі загальною пропозицією 999013574.050041. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,42K.