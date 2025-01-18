Сьогоднішня ціна MoonDog AI (MDOGAI)

Поточна ціна MoonDog AI (MDOGAI) сьогодні становить 0.01176721 USD з ринковою капіталізацією $ 11.76M USD. Ціна MDOGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonDog AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.34K USD

- зміна ціни MoonDog AI протягом дня — -3.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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