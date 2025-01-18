Ціна MoonDog AI (MDOGAI)
Поточна ціна MoonDog AI (MDOGAI) сьогодні становить 0.01176721 USD з ринковою капіталізацією $ 11.76M USD. Ціна MDOGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonDog AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.34K USD
- зміна ціни MoonDog AI протягом дня — -3.19%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonDog AI до USD становила $ -0.00038837930260857.
За останні 30 днів зміна ціни MoonDog AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MoonDog AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MoonDog AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00038837930260857
|-3.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MoonDog AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-3.19%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom.
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