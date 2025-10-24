Інформація щодо ціни Mooncoin (MOONCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00514511$ 0,00514511 $ 0,00514511 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) +0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,81%

Актуальна ціна Mooncoin (MOONCOIN) становить --. За останні 24 години MOONCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOONCOIN становить $ 0,00514511, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOONCOIN змінився на -0,05% за останню годину, +0,74% за 24 години та на -18,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mooncoin (MOONCOIN)

Ринкова капіталізація $ 44,24K$ 44,24K $ 44,24K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,24K$ 44,24K $ 44,24K Циркуляційне постачання 998,93M 998,93M 998,93M Загальна пропозиція 998 933 652,970886 998 933 652,970886 998 933 652,970886

Поточна ринкова капіталізація Mooncoin — $ 44,24K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONCOIN — 998,93M, зі загальною пропозицією 998933652.970886. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,24K.