Сьогоднішня ціна Moonchain (MXC)

Поточна ціна Moonchain (MXC) сьогодні становить 0.0054639 USD з ринковою капіталізацією $ 13.32M USD. Ціна MXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD

- зміна ціни Moonchain протягом дня — +3.34%

- циркуляційна пропозиція – 2.44B USD

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