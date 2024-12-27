Ціна Moonchain (MXC)
Поточна ціна Moonchain (MXC) сьогодні становить 0.0054639 USD з ринковою капіталізацією $ 13.32M USD. Ціна MXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonchain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34M USD
- зміна ціни Moonchain протягом дня — +3.34%
- циркуляційна пропозиція – 2.44B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonchain до USD становила $ +0.00017645.
За останні 30 днів зміна ціни Moonchain до USD становила $ +0.0002052000.
За останні 60 днів зміна ціни Moonchain до USD становила $ -0.0004409137.
За останні 90 днів зміна ціни Moonchain до USD становила $ -0.001786851216273923.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017645
|+3.34%
|30 днів
|$ +0.0002052000
|+3.76%
|60 днів
|$ -0.0004409137
|-8.06%
|90 днів
|$ -0.001786851216273923
|-24.64%
Останній аналіз цін Moonchain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+3.34%
+13.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MXC vision is to introduce a systematic process to both simplify and increase IoT data transactions The decentralized infrastructure upon which MXC’s system is based is the future of Low Power Wide Access Network (LPWAN) and the Machine eXchange Protocol (MXProtocol). Utilizing this solid device network foundation, MXC is introducing an extraordinarily unique coin offering, Machine eXchange Coin (MXC), which allows for increased data transactions and an idiosyncratic data flow monetization within the mammoth data market. MXProtocol places a keen focus on reducing collision between networks, constructing an inter-chain data market, developing a market for network coverage and introducing an independent Quality of Services (QoS) framework for both data providers and receivers. For the first time ever, individual network users, corporations and enterprises can all participate in the construction of decentralized, ubiquitous and secure LPWAN. Simply by connecting “anything” to the network, adopters will be able to profit and trade MXC. The trading network is built on the premise of the “sharing economy.” Therefore, it is uniquely and exclusively owned by users — both individuals and enterprises — who take advantage of the monetization of the network in two ways: 1. By increasing uplink and downlink coverage via a Gateway, e.g. a MatchBox LPWAN Gateway, Cisco LPWAN Gateway 2. By unleashing access to a massive network of published and traded data to the marketplace which is securely traded using blockchain technology
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