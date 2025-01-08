Ціна Mooncats on Base (MOONCATS)
Поточна ціна Mooncats on Base (MOONCATS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONCATS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mooncats on Base:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.47 USD
- зміна ціни Mooncats on Base протягом дня — -7.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mooncats on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mooncats on Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mooncats on Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mooncats on Base до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.58%
|30 днів
|$ 0
|-29.30%
|60 днів
|$ 0
|-18.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mooncats on Base: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-7.58%
-10.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoonCats, The 1st Cat NFTs Launched August 2017, have arrived on @Base! Bringing the relic community to the best Ethereum L2
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