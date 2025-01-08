Сьогоднішня ціна Moonboots DAO (MBDAO)

Поточна ціна Moonboots DAO (MBDAO) сьогодні становить 0.04257141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moonboots DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.78K USD

- зміна ціни Moonboots DAO протягом дня — -0.55%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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