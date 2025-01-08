Ціна Moonboots DAO (MBDAO)
Поточна ціна Moonboots DAO (MBDAO) сьогодні становить 0.04257141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moonboots DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.78K USD
- зміна ціни Moonboots DAO протягом дня — -0.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moonboots DAO до USD становила $ -0.00023730546720177.
За останні 30 днів зміна ціни Moonboots DAO до USD становила $ -0.0057147137.
За останні 60 днів зміна ціни Moonboots DAO до USD становила $ +0.0277976322.
За останні 90 днів зміна ціни Moonboots DAO до USD становила $ +0.013768025880429184.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00023730546720177
|-0.55%
|30 днів
|$ -0.0057147137
|-13.42%
|60 днів
|$ +0.0277976322
|+65.30%
|90 днів
|$ +0.013768025880429184
|+47.80%
Останній аналіз цін Moonboots DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.55%
-0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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