Сьогоднішня ціна MoonBag (MBAG)

Поточна ціна MoonBag (MBAG) сьогодні становить 0.00000244 USD з ринковою капіталізацією $ 173.76K USD. Ціна MBAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MoonBag:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10 USD

- зміна ціни MoonBag протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 71.33B USD

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