Ціна MoonBag (MBAG)
Поточна ціна MoonBag (MBAG) сьогодні становить 0.00000244 USD з ринковою капіталізацією $ 173.76K USD. Ціна MBAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MoonBag:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10 USD
- зміна ціни MoonBag протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 71.33B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MoonBag до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MoonBag до USD становила $ -0.0000011972.
За останні 60 днів зміна ціни MoonBag до USD становила $ -0.0000018877.
За останні 90 днів зміна ціни MoonBag до USD становила $ -0.00002736394252630723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ -0.0000011972
|-49.06%
|60 днів
|$ -0.0000018877
|-77.36%
|90 днів
|$ -0.00002736394252630723
|-91.81%
Останній аналіз цін MoonBag: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.22%
-14.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MoonBag is a community-focused cryptocurrency designed to engage its users through staking rewards and referral incentives. With a strong emphasis on transparency, MoonBag has locked its liquidity for 2 years, aiming to provide long-term stability and trust within the community. The project also includes plans for strategic listings on multiple exchanges, which could potentially broaden its reach. MoonBag places significant importance on fostering an active and supportive community, which drives its decision-making and project growth, making it distinct in its approach compared to many other tokens.
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