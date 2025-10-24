Актуальна ціна Moona Lisa сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOONA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOONA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Moona Lisa сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MOONA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MOONA на MEXC вже зараз.

Ціна Moona Lisa (MOONA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MOONA до USD:

--
----
-0,20%1D
Графік ціни Moona Lisa (MOONA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:47:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Moona Lisa (MOONA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00913512
$ 0,00913512$ 0,00913512

$ 0
$ 0$ 0

-0,17%

-0,25%

-55,11%

-55,11%

Актуальна ціна Moona Lisa (MOONA) становить --. За останні 24 години MOONA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOONA становить $ 0,00913512, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOONA змінився на -0,17% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -55,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moona Lisa (MOONA)

$ 88,43K
$ 88,43K$ 88,43K

--
----

$ 88,43K
$ 88,43K$ 88,43K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 998 369,140455
999 998 369,140455 999 998 369,140455

Поточна ринкова капіталізація Moona Lisa — $ 88,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONA — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998369.140455. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,43K.

Історія ціни Moona Lisa (MOONA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moona Lisa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moona Lisa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moona Lisa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moona Lisa до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,25%
30 днів$ 0-82,66%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку.

Ресурс Moona Lisa (MOONA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Moona Lisa (USD)

Скільки коштуватиме Moona Lisa (MOONA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Moona Lisa (MOONA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Moona Lisa.

Перегляньте прогноз ціни Moona Lisa вже зараз!

MOONA до місцевих валют

Токеноміка Moona Lisa (MOONA)

Розуміння токеноміки Moona Lisa (MOONA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MOONA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Moona Lisa (MOONA)

Скільки сьогодні коштує Moona Lisa (MOONA)?
Актуальна ціна MOONA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MOONA до USD?
Поточна ціна MOONA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Moona Lisa?
Ринкова капіталізація MOONA — $ 88,43K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MOONA?
Циркуляційна пропозиція MOONA — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MOONA?
MOONA досяг історичної максимальної ціни у 0,00913512 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MOONA?
Історична мінімальна ціна MOONA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MOONA?
Актуальний обсяг торгівлі MOONA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MOONA цього року?
MOONA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MOONA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:47:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Moona Lisa (MOONA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

