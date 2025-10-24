Інформація щодо ціни Moona Lisa (MOONA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0,00913512 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) -0,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -55,11%

Актуальна ціна Moona Lisa (MOONA) становить --. За останні 24 години MOONA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOONA становить $ 0,00913512, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOONA змінився на -0,17% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -55,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moona Lisa (MOONA)

Ринкова капіталізація $ 88,43K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,43K Циркуляційне постачання 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 369,140455

Поточна ринкова капіталізація Moona Lisa — $ 88,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONA — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998369.140455. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,43K.