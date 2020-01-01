Токеноміка Moon Tropica (CAH) Дізнайтеся ключову інформацію про Moon Tropica (CAH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moon Tropica (CAH) Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Офіційний вебсайт: http://moontropica.com Купити CAH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moon Tropica (CAH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moon Tropica (CAH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,40M $ 4,40M $ 4,40M Загальна пропозиція: $ 3,50M $ 3,50M $ 3,50M Циркуляційна пропозиція: $ 2,81M $ 2,81M $ 2,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,49M $ 5,49M $ 5,49M Історичний максимум: $ 53,6 $ 53,6 $ 53,6 Історичний мінімум: $ 0,136106 $ 0,136106 $ 0,136106 Поточна ціна: $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 Дізнайтеся більше про ціну Moon Tropica (CAH)

Токеноміка Moon Tropica (CAH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moon Tropica (CAH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAH, досліджуйте ціну токена CAH в реальному часі!

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