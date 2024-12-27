Сьогоднішня ціна Moon Tropica (CAH)

Поточна ціна Moon Tropica (CAH) сьогодні становить 14.79 USD з ринковою капіталізацією $ 41.48M USD. Ціна CAH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moon Tropica:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.96K USD

- зміна ціни Moon Tropica протягом дня — +4.49%

- циркуляційна пропозиція – 2.81M USD

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