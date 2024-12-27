Ціна Moon Tropica (CAH)
Поточна ціна Moon Tropica (CAH) сьогодні становить 14.79 USD з ринковою капіталізацією $ 41.48M USD. Ціна CAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moon Tropica:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.96K USD
- зміна ціни Moon Tropica протягом дня — +4.49%
- циркуляційна пропозиція – 2.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moon Tropica до USD становила $ +0.634937.
За останні 30 днів зміна ціни Moon Tropica до USD становила $ +3.8175341610.
За останні 60 днів зміна ціни Moon Tropica до USD становила $ +8.8875032700.
За останні 90 днів зміна ціни Moon Tropica до USD становила $ +0.548219814772241.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.634937
|+4.49%
|30 днів
|$ +3.8175341610
|+25.81%
|60 днів
|$ +8.8875032700
|+60.09%
|90 днів
|$ +0.548219814772241
|+3.85%
Останній аналіз цін Moon Tropica: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.52%
+4.49%
-6.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
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