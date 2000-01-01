Токеноміка Moon Roll Coin (MRC) Дізнайтеся ключову інформацію про Moon Roll Coin (MRC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Moon Roll Coin (MRC) MRC is online tokenized gaming platform. Combining cryptocurrency, NFTs, staking, live gaming, roulette and much much more all under one platform. MRC platform currently hosts over 2000 live games. Stake MRC to enter into our lottery. MRC token is a deflationary currency enabled for the Moon Roll Coin gaming platform. This added feature allows users to perform staking actions along with in house purchases/spends. MRC is KYC / AML compliant and operates to the highest standard. Офіційний вебсайт: https://moonroll.io/ Купити MRC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Moon Roll Coin (MRC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Moon Roll Coin (MRC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 854,11M $ 854,11M $ 854,11M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,40M $ 1,40M $ 1,40M Історичний максимум: $ 0,0021043 $ 0,0021043 $ 0,0021043 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00163417 $ 0,00163417 $ 0,00163417 Дізнайтеся більше про ціну Moon Roll Coin (MRC)

Токеноміка Moon Roll Coin (MRC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Moon Roll Coin (MRC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MRC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MRC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MRC, досліджуйте ціну токена MRC в реальному часі!

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