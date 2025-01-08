Сьогоднішня ціна Moon Roll Coin (MRC)

Поточна ціна Moon Roll Coin (MRC) сьогодні становить 0.00130976 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moon Roll Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.86K USD

- зміна ціни Moon Roll Coin протягом дня — -1.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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