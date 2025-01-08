Ціна Moon Roll Coin (MRC)
Поточна ціна Moon Roll Coin (MRC) сьогодні становить 0.00130976 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MRC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moon Roll Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.86K USD
- зміна ціни Moon Roll Coin протягом дня — -1.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moon Roll Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moon Roll Coin до USD становила $ +0.0000881633.
За останні 60 днів зміна ціни Moon Roll Coin до USD становила $ -0.0000232663.
За останні 90 днів зміна ціни Moon Roll Coin до USD становила $ +0.0001350322780216234.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.69%
|30 днів
|$ +0.0000881633
|+6.73%
|60 днів
|$ -0.0000232663
|-1.77%
|90 днів
|$ +0.0001350322780216234
|+11.49%
Останній аналіз цін Moon Roll Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.13%
-1.69%
-11.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MRC is online tokenized gaming platform. Combining cryptocurrency, NFTs, staking, live gaming, roulette and much much more all under one platform. MRC platform currently hosts over 2000 live games. Stake MRC to enter into our lottery. MRC token is a deflationary currency enabled for the Moon Roll Coin gaming platform. This added feature allows users to perform staking actions along with in house purchases/spends. MRC is KYC / AML compliant and operates to the highest standard.
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