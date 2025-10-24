Актуальна ціна Moon Rocks сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MROCKS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MROCKS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Moon Rocks сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MROCKS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MROCKS на MEXC вже зараз.

Логотип Moon Rocks

Ціна Moon Rocks (MROCKS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MROCKS до USD:

$0,00094518
$0,00094518$0,00094518
+0,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
USD
Графік ціни Moon Rocks (MROCKS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:47:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Moon Rocks (MROCKS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00798221
$ 0,00798221$ 0,00798221

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+0,63%

-17,36%

-17,36%

Актуальна ціна Moon Rocks (MROCKS) становить --. За останні 24 години MROCKS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MROCKS становить $ 0,00798221, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MROCKS змінився на -0,00% за останню годину, +0,63% за 24 години та на -17,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moon Rocks (MROCKS)

$ 944,51K
$ 944,51K$ 944,51K

--
----

$ 944,51K
$ 944,51K$ 944,51K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 995 502,231923
999 995 502,231923 999 995 502,231923

Поточна ринкова капіталізація Moon Rocks — $ 944,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MROCKS — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999995502.231923. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 944,51K.

Історія ціни Moon Rocks (MROCKS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moon Rocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moon Rocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moon Rocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moon Rocks до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,63%
30 днів$ 0-49,45%
60 днів$ 0-35,49%
90 днів$ 0--

Що таке Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Moon Rocks (USD)

Скільки коштуватиме Moon Rocks (MROCKS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Moon Rocks (MROCKS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Moon Rocks.

Перегляньте прогноз ціни Moon Rocks вже зараз!

MROCKS до місцевих валют

Токеноміка Moon Rocks (MROCKS)

Розуміння токеноміки Moon Rocks (MROCKS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MROCKS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Moon Rocks (MROCKS)

Скільки сьогодні коштує Moon Rocks (MROCKS)?
Актуальна ціна MROCKS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MROCKS до USD?
Поточна ціна MROCKS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Moon Rocks?
Ринкова капіталізація MROCKS — $ 944,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MROCKS?
Циркуляційна пропозиція MROCKS — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MROCKS?
MROCKS досяг історичної максимальної ціни у 0,00798221 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MROCKS?
Історична мінімальна ціна MROCKS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MROCKS?
Актуальний обсяг торгівлі MROCKS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MROCKS цього року?
MROCKS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MROCKS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:47:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Moon Rocks (MROCKS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

