Інформація щодо ціни Moon Rocks (MROCKS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00798221$ 0,00798221 $ 0,00798221 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,36%

Актуальна ціна Moon Rocks (MROCKS) становить --. За останні 24 години MROCKS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MROCKS становить $ 0,00798221, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MROCKS змінився на -0,00% за останню годину, +0,63% за 24 години та на -17,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moon Rocks (MROCKS)

Ринкова капіталізація $ 944,51K$ 944,51K $ 944,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 944,51K$ 944,51K $ 944,51K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 995 502,231923 999 995 502,231923 999 995 502,231923

Поточна ринкова капіталізація Moon Rocks — $ 944,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MROCKS — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999995502.231923. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 944,51K.