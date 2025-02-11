Ціна Moon Maker Protocol (MMP)
Поточна ціна Moon Maker Protocol (MMP) сьогодні становить 0.00194582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moon Maker Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.14 USD
- зміна ціни Moon Maker Protocol протягом дня — +5.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moon Maker Protocol до USD становила $ +0.00010067.
За останні 30 днів зміна ціни Moon Maker Protocol до USD становила $ -0.0001469491.
За останні 60 днів зміна ціни Moon Maker Protocol до USD становила $ -0.0001476147.
За останні 90 днів зміна ціни Moon Maker Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010067
|+5.46%
|30 днів
|$ -0.0001469491
|-7.55%
|60 днів
|$ -0.0001476147
|-7.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moon Maker Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+5.46%
+3.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is a platform that combines the idea of a centralized launchpad (like BSC Launchpad) with the advantage of DeFi under the concept that everyone can promote their own ideas and tokens on MMP.
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