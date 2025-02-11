Сьогоднішня ціна Moon Maker Protocol (MMP)

Поточна ціна Moon Maker Protocol (MMP) сьогодні становить 0.00194582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moon Maker Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.14 USD

- зміна ціни Moon Maker Protocol протягом дня — +5.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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