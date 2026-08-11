Сьогоднішня ціна Moon Doge Coin

Поточна ціна Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOONDOGECOIN до USD становить $ 0 за MOONDOGECOIN.

Moon Doge Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 084,27, з циркуляційною пропозицією у 995,74M MOONDOGECOIN. Протягом останніх 24 годин MOONDOGECOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02620213, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOONDOGECOIN змінився на +0,87% за останню годину та на -33,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Moon Doge Coin (MOONDOGECOIN)

Ринкова капіталізація $ 10,08K$ 10,08K $ 10,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,08K$ 10,08K $ 10,08K Циркуляційне постачання 995,74M 995,74M 995,74M Загальна пропозиція 995 743 744,577338 995 743 744,577338 995 743 744,577338

Поточна ринкова капіталізація Moon Doge Coin — $ 10,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOONDOGECOIN — 995,74M, зі загальною пропозицією 995743744.577338. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,08K.