Ціна Moon DAO (MOONEY)
Поточна ціна Moon DAO (MOONEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moon DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD
- зміна ціни Moon DAO протягом дня — -1.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moon DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moon DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moon DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moon DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.00%
|30 днів
|$ 0
|+10.74%
|60 днів
|$ 0
|-51.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moon DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-1.00%
+28.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"MoonDAO's mission is to decentralize access to space. MoonDAO represents a decentralized, international, inclusive, and transparent approach to space exploration. As part of MoonDAOs mission, we will send MoonDAO members to space and beyond, as well as fund space research and further humanities exploration of the unknown! Our governance token, MOONEY, is used for decentralized community governance and gives its owners voting rights in directing the decisions made by MoonDAO. There is a fixed supply of MOONEY."
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