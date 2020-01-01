Токеноміка MooMoo Token (MOO) Дізнайтеся ключову інформацію про MooMoo Token (MOO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MooMoo Token (MOO) MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://cowsgonemad.io/ Whitepaper: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf Купити MOO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MooMoo Token (MOO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MooMoo Token (MOO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 843,55K $ 843,55K $ 843,55K Загальна пропозиція: $ 812,00M $ 812,00M $ 812,00M Циркуляційна пропозиція: $ 812,00M $ 812,00M $ 812,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 843,55K $ 843,55K $ 843,55K Історичний максимум: $ 0,00457964 $ 0,00457964 $ 0,00457964 Історичний мінімум: $ 0,00032083 $ 0,00032083 $ 0,00032083 Поточна ціна: $ 0,00104262 $ 0,00104262 $ 0,00104262 Дізнайтеся більше про ціну MooMoo Token (MOO)

Токеноміка MooMoo Token (MOO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MooMoo Token (MOO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOO, досліджуйте ціну токена MOO в реальному часі!

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