Сьогоднішня ціна Moolahverse (MLH)

Поточна ціна Moolahverse (MLH) сьогодні становить 0.00115028 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MLH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moolahverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.22 USD

- зміна ціни Moolahverse протягом дня — -5.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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