Сьогоднішня ціна Moola Market (MOO)

Поточна ціна Moola Market (MOO) сьогодні становить 0.00448563 USD з ринковою капіталізацією $ 331.06K USD. Ціна MOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moola Market:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.89 USD

- зміна ціни Moola Market протягом дня — +2.60%

- циркуляційна пропозиція – 73.77M USD

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