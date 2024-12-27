Ціна Moola Market (MOO)
Поточна ціна Moola Market (MOO) сьогодні становить 0.00448563 USD з ринковою капіталізацією $ 331.06K USD. Ціна MOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moola Market:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.89 USD
- зміна ціни Moola Market протягом дня — +2.60%
- циркуляційна пропозиція – 73.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moola Market до USD становила $ +0.00011346.
За останні 30 днів зміна ціни Moola Market до USD становила $ -0.0012011184.
За останні 60 днів зміна ціни Moola Market до USD становила $ -0.0005931456.
За останні 90 днів зміна ціни Moola Market до USD становила $ -0.0009857294915388845.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011346
|+2.60%
|30 днів
|$ -0.0012011184
|-26.77%
|60 днів
|$ -0.0005931456
|-13.22%
|90 днів
|$ -0.0009857294915388845
|-18.01%
Останній аналіз цін Moola Market: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+2.60%
+18.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.
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