Сьогоднішня ціна Moola interest bearing CREAL (MCREAL)

Поточна ціна Moola interest bearing CREAL (MCREAL) сьогодні становить 0.163646 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCREAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Moola interest bearing CREAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.88 USD

- зміна ціни Moola interest bearing CREAL протягом дня — +1.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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