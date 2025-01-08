Ціна Moola interest bearing CREAL (MCREAL)
Поточна ціна Moola interest bearing CREAL (MCREAL) сьогодні становить 0.163646 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCREAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moola interest bearing CREAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.88 USD
- зміна ціни Moola interest bearing CREAL протягом дня — +1.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moola interest bearing CREAL до USD становила $ +0.00269008.
За останні 30 днів зміна ціни Moola interest bearing CREAL до USD становила $ +0.0033700275.
За останні 60 днів зміна ціни Moola interest bearing CREAL до USD становила $ -0.0094667410.
За останні 90 днів зміна ціни Moola interest bearing CREAL до USD становила $ -0.01495247042397553.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00269008
|+1.67%
|30 днів
|$ +0.0033700275
|+2.06%
|60 днів
|$ -0.0094667410
|-5.78%
|90 днів
|$ -0.01495247042397553
|-8.37%
Останній аналіз цін Moola interest bearing CREAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.34%
+1.67%
+2.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moola interest bearing CREAL
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