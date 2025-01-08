Ціна Moola Celo Dollars (MCUSD)
Поточна ціна Moola Celo Dollars (MCUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moola Celo Dollars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.83K USD
- зміна ціни Moola Celo Dollars протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moola Celo Dollars до USD становила $ +0.01161441.
За останні 30 днів зміна ціни Moola Celo Dollars до USD становила $ -0.0007111000.
За останні 60 днів зміна ціни Moola Celo Dollars до USD становила $ +0.0046137000.
За останні 90 днів зміна ціни Moola Celo Dollars до USD становила $ -0.0019719674590808.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01161441
|+1.18%
|30 днів
|$ -0.0007111000
|-0.07%
|60 днів
|$ +0.0046137000
|+0.46%
|90 днів
|$ -0.0019719674590808
|-0.19%
Останній аналіз цін Moola Celo Dollars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+1.18%
-0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moola Market is a borrowing and lending application built on the Celo network. mcUSD represents Celo Dollars deposited into Moola.
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