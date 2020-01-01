Токеноміка MOOD AI (MOOD) Дізнайтеся ключову інформацію про MOOD AI (MOOD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MOOD AI (MOOD) MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. Офіційний вебсайт: https://www.moodai.bot Whitepaper: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf Купити MOOD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MOOD AI (MOOD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MOOD AI (MOOD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 153,54K $ 153,54K $ 153,54K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 84,90M $ 84,90M $ 84,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 180,85K $ 180,85K $ 180,85K Історичний максимум: $ 0,00545894 $ 0,00545894 $ 0,00545894 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00180848 $ 0,00180848 $ 0,00180848 Дізнайтеся більше про ціну MOOD AI (MOOD)

Токеноміка MOOD AI (MOOD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MOOD AI (MOOD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOOD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOOD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOOD, досліджуйте ціну токена MOOD в реальному часі!

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