Ціна MOOD AI (MOOD)
Поточна ціна MOOD AI (MOOD) сьогодні становить 0,00107095 USD з ринковою капіталізацією $ 90,98K USD. Ціна MOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOOD AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MOOD AI протягом дня — +30,86%
- циркуляційна пропозиція – 84,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOOD AI до USD становила $ +0,00025256.
За останні 30 днів зміна ціни MOOD AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOOD AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOOD AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00025256
|+30,86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOOD AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,53%
+30,86%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.
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