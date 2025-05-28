Сьогоднішня ціна MOOD AI (MOOD)

Поточна ціна MOOD AI (MOOD) сьогодні становить 0,00107095 USD з ринковою капіталізацією $ 90,98K USD. Ціна MOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOOD AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MOOD AI протягом дня — +30,86%

- циркуляційна пропозиція – 84,90M USD

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