Ціна Moo Tun (MOOTUN)
Поточна ціна Moo Tun (MOOTUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.10K USD. Ціна MOOTUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moo Tun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.55 USD
- зміна ціни Moo Tun протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 98.00M USD
Отримуйте оновлення цін MOOTUN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOOTUN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moo Tun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moo Tun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moo Tun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moo Tun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.05%
|60 днів
|$ 0
|+35.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moo Tun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Moo Tun (MOO DENGS older Brother) aims to create an unique community involved in a lot of activities such as meme contest , raid contest and a lot more. Moo Tun is a new token build on eth chain with 0% tax on buy and sell and with the liquidity pool burned forever. In the peaceful rivers of Thailand, Moo Tun, a gentle and protective hippo, roams the waters, always watching over his playful younger sister, Moo Deng. Moo Tun is known for his calm demeanor and strong protective instincts, especially when it comes to his sister, who loves to splash and play in the river currents.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MOOTUN до AUD
A$--
|1 MOOTUN до GBP
￡--
|1 MOOTUN до EUR
€--
|1 MOOTUN до USD
$--
|1 MOOTUN до MYR
RM--
|1 MOOTUN до TRY
₺--
|1 MOOTUN до JPY
¥--
|1 MOOTUN до RUB
₽--
|1 MOOTUN до INR
₹--
|1 MOOTUN до IDR
Rp--
|1 MOOTUN до PHP
₱--
|1 MOOTUN до EGP
￡E.--
|1 MOOTUN до BRL
R$--
|1 MOOTUN до CAD
C$--
|1 MOOTUN до BDT
৳--
|1 MOOTUN до NGN
₦--
|1 MOOTUN до UAH
₴--
|1 MOOTUN до VES
Bs--
|1 MOOTUN до PKR
Rs--
|1 MOOTUN до KZT
₸--
|1 MOOTUN до THB
฿--
|1 MOOTUN до TWD
NT$--
|1 MOOTUN до CHF
Fr--
|1 MOOTUN до HKD
HK$--
|1 MOOTUN до MAD
.د.م--