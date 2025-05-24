Ціна MOO MOO (MOOMOO)
Поточна ціна MOO MOO (MOOMOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,22K USD. Ціна MOOMOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOO MOO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MOO MOO протягом дня — -19,00%
- циркуляційна пропозиція – 969,47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOO MOO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOO MOO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOO MOO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOO MOO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19,00%
|30 днів
|$ 0
|-98,71%
|60 днів
|$ 0
|-99,00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOO MOO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,19%
-19,00%
+20,17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience.
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