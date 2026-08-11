Сьогоднішня ціна Moo Dang

Поточна ціна Moo Dang (MOODANG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOODANG до USD становить $ 0 за MOODANG.

Moo Dang наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 161,05, з циркуляційною пропозицією у 989,95M MOODANG. Протягом останніх 24 годин MOODANG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOODANG змінився на -0,29% за останню годину та на -35,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Moo Dang (MOODANG)

Ринкова капіталізація $ 16,16K$ 16,16K $ 16,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,16K$ 16,16K $ 16,16K Циркуляційне постачання 989,95M 989,95M 989,95M Загальна пропозиція 989 949 775,783734 989 949 775,783734 989 949 775,783734

Поточна ринкова капіталізація Moo Dang — $ 16,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOODANG — 989,95M, зі загальною пропозицією 989949775.783734. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,16K.