Ціна Moo Cow (MOOCOW)
Поточна ціна Moo Cow (MOOCOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 346,12K USD. Ціна MOOCOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moo Cow:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Moo Cow протягом дня — -1,97%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moo Cow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moo Cow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moo Cow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moo Cow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,97%
|30 днів
|$ 0
|-65,85%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moo Cow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,35%
-1,97%
+15,79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow
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