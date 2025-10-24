Інформація щодо ціни Moo (MOO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,18% Зміна ціни (1 дн.) +5,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,13%

Актуальна ціна Moo (MOO) становить --. За останні 24 години MOO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MOO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MOO змінився на -0,18% за останню годину, +5,59% за 24 години та на -16,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Moo (MOO)

Ринкова капіталізація $ 181,19K$ 181,19K $ 181,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 218,09K$ 218,09K $ 218,09K Циркуляційне постачання 348,95T 348,95T 348,95T Загальна пропозиція 420 000 000 000 000,0 420 000 000 000 000,0 420 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Moo — $ 181,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOO — 348,95T, зі загальною пропозицією 420000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 218,09K.