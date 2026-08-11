Сьогоднішня ціна MONVERA by Virtuals

Поточна ціна MONVERA by Virtuals (MONVERA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MONVERA до USD становить $ 0 за MONVERA.

MONVERA by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 256 189, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MONVERA. Протягом останніх 24 годин MONVERA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MONVERA змінився на -0,16% за останню годину та на +5,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,00K.

Ринкова інформація щодо MONVERA by Virtuals (MONVERA)

Ринкова капіталізація $ 256,19K$ 256,19K $ 256,19K Обсяг (за 24 год) $ 2,00K$ 2,00K $ 2,00K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 256,19K$ 256,19K $ 256,19K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MONVERA by Virtuals — $ 256,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,00K. Циркуляційна пропозиція MONVERA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 256,19K.