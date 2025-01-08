Ціна Montage Token (MTGX)
Поточна ціна Montage Token (MTGX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Montage Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.76 USD
- зміна ціни Montage Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Montage Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Montage Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Montage Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Montage Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-44.06%
|60 днів
|$ 0
|-84.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Montage Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Montage exists to ensure our community can trade crypto with confidence & innovate positive change through the adoption of digital currency. Our mission is to create a safe, secure & worry-free digital ecosystem that levels the playing field for all traders. Our Vision is an active global community that is empowered to utilize crypto technology safely & securely in their daily lives. We are actively trading. Our integrated utility roadmap includes: MTGX token, Montage Foundation, Start-up Incubator, DeFi Wallet, DEX & Blockchain.
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