Сьогоднішня ціна Montage Token (MTGX)

Поточна ціна Montage Token (MTGX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MTGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Montage Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.76 USD

- зміна ціни Montage Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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