Яка зараз ринкова ціна Monstro DeFi?

Monstro DeFi оцінюється в ₴0.0719448280812950528000, зі зміною -6.69% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MONSTRO?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MONSTRO у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Monstro DeFi у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MONSTRO?

Обігова кількість становить 226581979.6398819, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Monstro DeFi?

Monstro DeFi згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MONSTRO виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Base Ecosystem,Governance,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Base Ecosystem,Governance,Base Native, імпульс MONSTRO залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.