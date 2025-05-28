Сьогоднішня ціна Monsterra (MSTR)

Поточна ціна Monsterra (MSTR) сьогодні становить 0.149545 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна MSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monsterra:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Monsterra протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 12.55M USD

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