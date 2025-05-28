Ціна Monsterra (MSTR)
Поточна ціна Monsterra (MSTR) сьогодні становить 0.149545 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна MSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monsterra:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Monsterra протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 12.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monsterra до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Monsterra до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Monsterra до USD становила $ -0.0125936031.
За останні 90 днів зміна ціни Monsterra до USD становила $ +0.1475298977302635945.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ -0.0125936031
|-8.42%
|90 днів
|$ +0.1475298977302635945
|+7,321.21%
Останній аналіз цін Monsterra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
0.00%
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM : 1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT: 👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/
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