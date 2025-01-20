Ціна Monster Galaxy (GGM)
Поточна ціна Monster Galaxy (GGM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GGM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monster Galaxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.26 USD
- зміна ціни Monster Galaxy протягом дня — -13.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monster Galaxy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monster Galaxy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monster Galaxy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monster Galaxy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.89%
|30 днів
|$ 0
|-37.37%
|60 днів
|$ 0
|-32.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monster Galaxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-13.89%
-29.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MONSTER GALAXY *P2E* follows the Collect, Play and Earn concept. In this game mode, which centers on an open economy, players receive key benefits and, in turn, enrich the game world through their participation in it. Galaxy Gems ($GGM) sit at the core of the MONSTER GALAXY P2E gaming ecosystem. Players can earn these in-game tokens by completing quests as well as battling monsters and fellow players. Once earned, GGM tokens can be used to purchase starseeds, refill in-game energy, and obtain additional MOGA slots. Players also have the option of trading or staking their earned GGM tokens.
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