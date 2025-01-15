Сьогоднішня ціна Monster (MST)

Поточна ціна Monster (MST) сьогодні становить 0.01374167 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18 USD

- зміна ціни Monster протягом дня — +5.44%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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