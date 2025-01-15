Ціна Monster (MST)
Поточна ціна Monster (MST) сьогодні становить 0.01374167 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18 USD
- зміна ціни Monster протягом дня — +5.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monster до USD становила $ +0.00070912.
За останні 30 днів зміна ціни Monster до USD становила $ -0.0067307208.
За останні 60 днів зміна ціни Monster до USD становила $ -0.0018928903.
За останні 90 днів зміна ціни Monster до USD становила $ -0.00328227956875621.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00070912
|+5.44%
|30 днів
|$ -0.0067307208
|-48.98%
|60 днів
|$ -0.0018928903
|-13.77%
|90 днів
|$ -0.00328227956875621
|-19.28%
Останній аналіз цін Monster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+5.44%
-9.72%
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