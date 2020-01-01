Токеноміка Monsta Infinite (MONI) Дізнайтеся ключову інформацію про Monsta Infinite (MONI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Monsta Infinite (MONI) Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Офіційний вебсайт: https://monstainfinite.com/ Купити MONI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Monsta Infinite (MONI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Monsta Infinite (MONI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 75,62K $ 75,62K $ 75,62K Загальна пропозиція: $ 270,00M $ 270,00M $ 270,00M Циркуляційна пропозиція: $ 36,87M $ 36,87M $ 36,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 553,75K $ 553,75K $ 553,75K Історичний максимум: $ 4,87 $ 4,87 $ 4,87 Історичний мінімум: $ 0,00177851 $ 0,00177851 $ 0,00177851 Поточна ціна: $ 0,0020453 $ 0,0020453 $ 0,0020453 Дізнайтеся більше про ціну Monsta Infinite (MONI)

Токеноміка Monsta Infinite (MONI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Monsta Infinite (MONI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONI, досліджуйте ціну токена MONI в реальному часі!

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