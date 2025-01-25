Сьогоднішня ціна Monsta Infinite (MONI)

Поточна ціна Monsta Infinite (MONI) сьогодні становить 0.00391475 USD з ринковою капіталізацією $ 144.27K USD. Ціна MONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Monsta Infinite:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.32K USD

- зміна ціни Monsta Infinite протягом дня — -8.59%

- циркуляційна пропозиція – 36.87M USD

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