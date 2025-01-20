Ціна Monsoon Finance (MCASH)
Поточна ціна Monsoon Finance (MCASH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monsoon Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.31 USD
- зміна ціни Monsoon Finance протягом дня — -8.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monsoon Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Monsoon Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Monsoon Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Monsoon Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.42%
|30 днів
|$ 0
|-11.32%
|60 днів
|$ 0
|-10.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monsoon Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-8.42%
-10.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Monsoon Finance is a multichain privacy protocol building a suite of privacy services for DeFi users on every smart contracts blockchain. Monsoon uses zk-SNARKs to break the link between cross-chain and wallet-to-wallet transactions. Monsoon is building three privacy services: a wallet-to-wallet privacy tool, a multi-chain privacy bridge, and a multi-chain privacy DEX. The wallet-to-wallet privacy tool is a fork of Tornado Cash that supports multiple different EVM blockchains (including BSC, Polygon, Avalanche, Moonbeam, Acala, etc) with a built-in protocol fee. The multi-chain decentralized privacy bridge will allow users to move assets across any blockchain in a completely private and decentralized way. Monsoon nodes will stake MCASH to validate cross-chain transactions, but these transactions use zk-SNARKS to prevent nodes or any onlookers from linking deposits to withdrawals. A majority consensus amongst staking nodes must be achieved for transactions to be processed, meaning the process is both decentralized and private.
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