Сьогоднішня ціна MonoSwap USD (MUSD)

Поточна ціна MonoSwap USD (MUSD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MonoSwap USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.70 USD

- зміна ціни MonoSwap USD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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