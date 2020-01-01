Токеноміка Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Дізнайтеся ключову інформацію про Mononoke Inu (MONONOKE-INU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Mononoke-Inu is the newest addition of anime tokens on the Ethereum Blockchain. Launched as a stealth launch with a upcoming 2d game integrated on the Ethereum Blockchain in the near future. Run by the dev team and community alike! Офіційний вебсайт: https://www.mononoke-i.nu/ Купити MONONOKE-INU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mononoke Inu (MONONOKE-INU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mononoke Inu (MONONOKE-INU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1 000 000,00T $ 1 000 000,00T $ 1 000 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 490,35K $ 490,35K $ 490,35K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

Токеноміка Mononoke Inu (MONONOKE-INU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mononoke Inu (MONONOKE-INU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MONONOKE-INU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MONONOKE-INU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MONONOKE-INU, досліджуйте ціну токена MONONOKE-INU в реальному часі!

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