Сьогоднішня ціна Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

Поточна ціна Mononoke Inu (MONONOKE-INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONONOKE-INU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mononoke Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.23K USD

- зміна ціни Mononoke Inu протягом дня — -4.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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