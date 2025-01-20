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Ціна Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

USD

Графік ціни Mononoke Inu (MONONOKE-INU) в реальному часі

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-4.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

Поточна ціна Mononoke Inu (MONONOKE-INU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONONOKE-INU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mononoke Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.23K USD
- зміна ціни Mononoke Inu протягом дня — -4.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Mononoke Inu (MONONOKE-INU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mononoke Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mononoke Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mononoke Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mononoke Inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4.31%
30 днів$ 0-23.40%
60 днів$ 0-30.38%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

Останній аналіз цін Mononoke Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-4.31%

-10.22%

Ринкова інформація Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.23K
$ 4.23K$ 4.23K

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Що таке Mononoke Inu ( MONONOKE-INU)

Mononoke-Inu is the newest addition of anime tokens on the Ethereum Blockchain. Launched as a stealth launch with a upcoming 2d game integrated on the Ethereum Blockchain in the near future. Run by the dev team and community alike!

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Ресурс Mononoke Inu (MONONOKE-INU)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

MONONOKE-INU до місцевих валют

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