Ціна Monolith (TKN)
Поточна ціна Monolith (TKN) сьогодні становить 0.03472923 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TKN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Monolith:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.39 USD
- зміна ціни Monolith протягом дня — +1.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Monolith до USD становила $ +0.00055021.
За останні 30 днів зміна ціни Monolith до USD становила $ -0.0161970703.
За останні 60 днів зміна ціни Monolith до USD становила $ -0.0217408869.
За останні 90 днів зміна ціни Monolith до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00055021
|+1.61%
|30 днів
|$ -0.0161970703
|-46.63%
|60 днів
|$ -0.0217408869
|-62.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Monolith: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
+1.61%
+6.93%
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